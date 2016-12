F1: Alonso-McLaren, è già addio? Spunta la Red Bull

Potrebbe terminare dopo una sola e deludente stagione il matrimonio tra Fernando Alonso e la McLaren. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, il pilota asturiano avrebbe inserito nel suo faraonico contratto col team di Woking una clausola legata alla competitività della scuderia: in pratica, senza una macchina all'altezza Alonso può rescindere e trovare un'altra sistemazione.

Nel futuro del pilota spagnolo spunta la Red Bull. Il team austriaco è fortemente interessato ad un top driver che possa prendere l'eredità lasciata da Sebastian Vettel e non avrebbe grossi problemi a 'rilevare' l'attuale contratto di Alonso. Bisogna però capire se la clausola esiste davvero: Ron Dennis, presidente della McLaren, ha sempre negato di aver accettato l'inserimento nel contratto di una possibilità di rescindere a causa di una monoposto poco competitiva. La curiosità è legata la fatto che in Red Bull Alonso potrebbe in qualche modo ritrovare la Ferrari. Questo perché l'anno prossimo, con la probabile uscita di scena della Renault, la scuderia austriaca potrebbe essere motorizzata dal Cavallino. Uno scenario suggestivo e al momento difficile, ma il mercato della F1 ci ha abituato a grandi sorprese.