F1: Alonso è il più pagato del circus con 35 milioni di euro

L'avventura con la McLaren-Honda è iniziata malissimo per Fernando Alonso , ma il pilota si può consolare con lo stipendio record di 35 milioni di euro l'anno. Lo spagnolo è quindi il più pagato del circus secondo la classifica pubblicata da Business Book. Seconda posizione per Sebastian Vettel che ha strappato alla Ferrari un contratto da 28 milioni di euro a stagione. Terzo il campione del mondo Hamilton con 25 milioni della Mercedes.

Lewis, però, l'anno prossimo strapperà la prima posizione in questa speciale classifica a Nando grazie al prolungamento firmato a Montecarlo per i prossimi tre anni. Un contratto da 170 milioni di euro, 56 a stagione per un vero e proprio stipendio da paperone.

Quarta posizione per Raikkonen che con i suoi 18 milioni ne guadagna 4,5 in più di Nico Rosberg. Solo tredicesima posizione per il pilota di punta della Red Bull Daniel Ricciardo che porta a casa meno della metà di Sergio Perez (Force India) e Nico Hulkenberg (Force India).

Ultima posizione in griglia per Roberto Merhi che per correre con la Manor riceve un compenso di soli 50mila euro.