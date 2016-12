F1, Alonso ancora in dubbio per il GP di Cina

La presenza di Fernando Alonso al prossimo GP della Cina di F1 è ancora in dubbio. E' stato lo stesso pilota McLaren a confermarlo alla vigilia della partenza per Shanghai. "Nella speranza di tornare in pista venerdì, fino a che non otterrò il via libera dai medici per correre non possiamo dare niente per scontato. Ma sto continuando a preparare per il weekend come sempre", ha detto Alonso, alle prese con i postumi dell'incidente di Melbourne.