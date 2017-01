F1, addio alla Manor: non è stato trovato alcun acquirente

Finisce ufficialmente l'avventura della Manor in Formula 1. Dopo essere stato messo in amministrazione controllata all'inizio di gennaio, il team - come spiegato dal proprietario Stephen Fitzpatrick - non ha trovato in tempo "nessuna struttura operativa o finanziaria sostenibile per mantenere il gruppo in regime di continuità". Il 31 gennaio, col pagamento dell'ultimo stipendio, saranno così licenziate le 220 persone che componevano team.