F1 a Suzuka, Vettel: "Podio possibile"

Sebastian Vettel sarà retrocesso in griglia di tre posizioni a causa dell'incidente provocato in Malesia, ma il tedesco è comunque fiducioso in vista della gara: "Il podio è sempre possibile, può anche piovere e noi dovremo farci trovare pronti. Partire dietro non aiuta, ma qui si può superare. Oggi abbiamo fatto tutti i compiti, ma il bilanciamento ancora non c'è, dobbiamo lavorare sulla velocità e sull'aderenza della macchina".