F1 a Spielberg, Vettel: "Sarà gara d'attacco"

Un venerdì di prove libere abbastanza positivo per Sebastian Vettel , che domenica dovrà scontare una penalità di cinque posizioni in griglia a causa della sostituzione del cambio: "Credo sia stata una giornata discreta. Considerando il meteo, che ha penalizzato tutti, è andata abbastanza bene. La macchina ha dato buone sensazioni, ho perso gli ultimi minuti ma non conta tanto. Per domenica non ho alternative, sarà una gara d'attacco".

"Le cose stanno così e non vedo l'ora di gareggiare", prosegue il tedesco. "Certo non mi dispiacerebbe avere cinque posizioni in più ma guardo avanti". Kimi Raikkonen è atteso ancora di più a una grande gara: "Non ho molto chiaro quale sia la situazione della macchina. Stamattina abbiamo fatto le prime uscite, mentre nel pomeriggio non abbiamo fatto molto a causa delle condizioni metereologiche. Sarebbe potuta andare meglio, ma è andata così. Oggi non abbiamo fatto una vera e propria simulazione di qualifica, vedremo sabato mattina".