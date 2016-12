F1 a Spielberg, Rosberg: "Fondamentale il fattore gomme"

Inizia con il sorriso il weekend austriaco di Nico Rosberg, che a Spielberg ha vinto nelle ultime due edizioni: "I cambiamenti del circuito mi piacciono, è sempre una bella pista su cui correre. Il consumo delle gomme sarà un fattore decisivo questo weekend perché abbiamo notato un forte graining in condizioni di asciutto. La macchina ha già un ottimo bilanciamento, per questo sono piuttosto felice di questo primo giorno"

Diverso il giudizio di Lewis Hamilton sulle prime due sessioni di libere: "E' stata una giornata difficile. Abbiamo fatto fatica a trovare la giusta velocità con la macchina e a fare giri sufficienti in pista. La pioggia nella seconda sessione ci ha fatto capire che dovremo adattare le nostre strategia all'incognita bagnato. Ho girato tanto con le ultrasoft e ho raccolto dati importanti per il bilanciamento della macchina". Max Verstappen ha invece danneggiato due volte l'ala anteriore sui cordoli del circuito: "La macchina non è fatta per andare sopra questi cordoli e questo ci ha fatto perdere diverso tempo. Il passo gara è sembrato comunque buono. Non so cosa aspettarmi dalle qualifiche, credo che finora stiamo andando meglio delle aspettative".