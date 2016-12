F1 a Spielberg, Hamilton: "Quante emozioni!"

Nico Rosberg deve ringraziare i suoi meccanici, velocissimi a mettere a posto la macchina dopo l'incidente nelle libere3: "E' stato un lavoro incredibile da parte di tutti, anche i meccanici di Lewis mi hanno aiutato e a 11 minuti dall'inizio delle qualifiche la macchina era pronta. E' stata una sessione emozionante, Lewis ha fatto un ottimo lavoro. Il secondo posto non è il primo, ma non è male. Le cinque posizioni di penalità conteranno parecchio, ma cercherò comunque di fare una grande gara". Giornata speciale per Nico Hulkenberg che torna in prima fila dopo la pole position in Brasile nel 2010: "Questa qualifica mi ha ricordato molto la mia pole in Brasile. Mi aspettavo un po' di più, quando mi hanno detto che ero terzo sono rimasto un po' deluso. E' stata una questione di tempismo, secondo è un grande risultato". Grande sorpresa anche per Jenson Button, che ha riportato la McLaren in alto. "Se spero nella pioggia anche in gara? Certo... Adoro queste condizioni e credo che lo stesso valga per Nico. Abbiamo uno stile molto simile. Mi piace guidare sul bagnato. Partire dal terzo posto è pazzesco, sarà una gara lunga, sarà difficile ma attaccheremo al massimo e faremo del nostro meglio. Ci divertiremo", ha detto l'inglese.