F1 a Singapore, Rosberg: "Uno dei migliori giri della carriera"

Qualifiche da vero campione per Nico Rosberg che domenica proverà a centrare la terza vittoria consecutiva: "Sono molto contento, questo sul circuito di Marina Bay è uno dei migliori tre giri della mia carriera. In qualifica non era chiaro quanto eravamo più forti delle Red Bull perché loro si erano qualificati con le supersoft, per questo ho tirato fuori tutto e alla fine sono riuscito a fare un gran giro".

Hamilton deve ingoiare sette decimi di distacco dal compagno di squadra: "Non definirei la mia qualifica frustrante, diciamo che finora non è stato il mio weekend. Non sono riuscito a fare molti giri buoni, anzi penso che non ne ho mai fatto uno pulito dall'inizio alla fine. Nico ha mostrato il vero potenziale della macchina e quindi gli faccio i complimenti. Io avrei dovuto fare un passo in più per andare in prima fila ma non ci sono riuscito".



Daniel Ricciardo invece inseguirà la prima vittoria stagionale dalla prima fila: "Sono abbastanza contento, ho centrato il mio obiettivo. Ovviamente arrivare davanti a Rosberg sarebbe stato meglio, ma abbiamo comunque sorpassato una delle Mercedes. Abbiamo cercato di sessione in sessione l'assetto giusto e alla fine l'abbiamo trovato in qualifica. Inizieremo la gara con le supersoft e pensiamo che sarà positivo". Verstappen finisce ancora una volta dietro al suo compagno di squadra nella ricerca del giro veloce: "E' una sfortuna perché l'unica sessione in cui non sono stato contento della macchina è stata la qualifica. Comunque la seconda fila va bene e domani avremo molte opportunità, abbiamo anche una strategia diversa".