F1 a Hockenheim, Vettel: "Qualifica difficile"

E' grande la delusione per Sebastian Vettel che nel circuito di casa sperava di ottenere qualcosa in più di una sesta posizione in griglia: "E' stata una sessione difficile, non sono riuscito a mettere insieme un giro buono e ho faticato con il bilanciamento. Venerdì e stamattina avevo buone sensazioni, ma le qualifiche non sono andate bene. Sto cercando di fare del mio meglio, ma non riesco a portare la macchina nella finestra giusta".