F1 a Budapest, Vettel: "Ho buone sensazioni"

La situazione rispetto a Silverstone è decisamente migliorata, ma Sebastian Vettel non può comunque dirsi contento dopo la prima giornata di libere: "Credo che abbiamo perso un po' di tempo all'inizio con la bandiera rossa, ci ha obbligato a rientrare un paio di volte facendoci perdere il ritmo. Dopo non è andata male, la macchina ha dato delle buone sensazioni e in vista di domani non possiamo che migliorare".

"Non credo che ci sia un settore in particolare dove c'è bisogno di fare passi avanti - continua il tedesco - dobbiamo migliorare in tutto. Soprattutto non sono molto contento del bilanciamento che fa sempre la differenza, stanotte lavoreremo per risolvere i problemi". Kimi Raikkonen è abbastanza soddisfatto della macchina dopo il venerdì di libere: "E' stata una giornata discreta, siamo migliorati continuamente, ma è ovvio che ci siano da fare ancora diversi step. E' ancora presto per giudicare il mio long run perché devo ancora paragonarlo con quello degli altri".