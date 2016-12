F1 a Budapest, Vettel: "Bene la macchina, ma voglio vincere"

"Sì credo che possiamo essere contenti di oggi - prosegue Vettel - ma quarti non è la nostra posizione. Siamo qui per vincere, l'obiettivo non è cambiato. Dobbiamo continuare a migliorare, la Mercedes ha avuto un degrado migliore, riusciva ad andare più leggera sulle gomme e questo ha fatto la differenza".



Kimi Raikkonen è stato protagonista di una grande rimonta, che per poco non si concludeva con il sorpasso a Verstappen: "Oggi sono andato veloce, ma partivamo troppo indietro. La macchina era molto buona, ma non avevamo la posizione giusta in griglia. Non sono io a decidere se Verstappen è stato scorretto o meno, ma ho visto persone essere penalizzate per molto meno. Sono deluso per non essere riuscito a superarlo". Maurizio Arrivabene è invece orgoglioso del lavoro della squadra: "Questa è una squadra che ha grinta ed è molto forte, peccato essere partiti indietro. Oggi Kimi ha mostrato di meritarsi la conferma".