Ecclestone a Vettel: "La gelateria? La gestisce il suo boss..."

Dura replica di Bernie Ecclestone a Sebastian Vettel che nei giorni scorsi, come tutti gli altri piloti, aveva criticato il nuovo format di qualifiche entrato in vigore nel Gp di Australia. Il fatto di ripresentarlo invariato in Bahrain invece di modificarlo, aveva fatto dire al tedesco: "È come se un gelataio a cui chiedono il cioccolato continuasse a vendere solo gelato alla vaniglia...".

Il patron della Formula1, parlando a Motorsport.com ha bollato i piloti come dei chiacchieroni che dicono solo "quello che le squadre hanno detto di dire". La replica di Ecclestone non si è fatta attendere: "Vettel probabilmente ha ragione, ma voi pensate che vincerà questa gara? Dovrebbe parlare con il suo boss e dirgli le stesse cose. Loro, da un paio d'anni a questa parte, gestiscono una gelateria".