Domenicali: "Lamborghini in F1? Non a breve"

Prima il mercato, per la F1 ci sarà tempo. Stefano Domenicali rimanda un ingresso della Lamborghini nel circus. "Abbiamo altre priorità. C'è stata una grande crescita dell'azienda, che non aveva i numeri di oggi. Dobbiamo stabilizzare la nostra piattaforma. Siamo piccoli, nei prossimi anni cercheremo di fare crescere l'azienda. Al momento guarderò la F1 in tv", ha detto il presidente e ad della Casa di Sant'Agata Bolognese.