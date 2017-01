Button, dalla F1 agli aerei

Il simulatore d’avanguardia al Flight Training Centre di British Airways vicino all’aeroporto di Londra Heathrow - dove si addestrano 4,200 piloti professionisti - si avvale di una tecnologia ultramoderna di movimento, audio e grafica che permette di immergersi completamente nell’esperienza.



A bordo, per la sua prima esperienza di simulazione, Jenson è stato seguito dal numero uno di British Airways nelle tecniche e formazione, il Capitano Dave Thomas, e dal Primo Ufficiale William Swinburn. Il 37enne ha simulato in totale tre atterraggi nell’Aeroporto Internazionale di Hong Kong e si è detto emozionato nel prendere il controllo dell’iconico velivolo a due piani e quattro motori che, insieme al Boeing 787 Dreamliner, rappresenta la punta di diamante della flotta di British Airways.



Jenson ha dichiarato: “È stato fantastico! Ho volato in ogni parte del mondo, ma questa è stata la prima volta che ho sperimentato cosa si prova ad avere il controllo ed è stata una sensazione incredibile. È come essere in un vero aereo e quasi dimentichi che non è la realtà. Credo di essermela cavata abbastanza bene per essere la mia prima volta - anche se alcuni passeggeri si sono lamentati per il mio primo atterraggio. Lasciatemi dire che è stato solo un po’ impreciso.”



Il Capitano Dave Thomas, Capo di Tecniche e Formazione, è rimasto impressionato dalla performance di Jenson. Ha aggiunto: “Ovviamente ha esperienza nel guidare ad alte velocità e si è adattato facilmente a prendere il controllo dell’ A380. Per essere un bravo pilota bisogna mantenere la calma anche se sotto pressione, avere una buona preparazione e più di tutto andare dal punto A al punto B con fermezza, quindi sono convinto che con il suo passato nella Formula 1 Jenson possieda indubbiamente alcuni fra i requisiti richiesti ad un pilota.”



I velivoli A380 da Londra raggiungono Los Angeles, Hong Kong, Johannesburg, Singapore, Washington, San Francisco, Miami e Vancouver.