Bianchi, parla la famiglia: "Jules in condizioni critiche ma stabili"

17:32 - "Jules è in condizioni critiche ma stabili": dopo alcuni giorni di silenzio, torna a parlare la famiglia Bianchi. Il pilota della Marussia, 4 settimane fa, è rimasto coinvolto in un terribile incidente durante il GP del Giappone: "Ci hanno proposto varie soluzioni, ma Jules sarà curato ancora qui a Yokkaichi. Non ci sono novità sostanziali, ma vogliamo tenere aggiornate tutte quelle persone che quotidianamente ci fanno sentire il loro supporto".

La famiglia di Bianchi continua a usare il sito della Marussia per informare i tifosi sullo stato di Jules: "Sono trascorse quattro settimane dall'incidente e Jules si trova ancora al General Medical Center di Yokkaichi. Le sue condizioni vengono classificate dai medici come critiche ma stabili. Nonostante non ci siano novità, riteniamo doveroso informare tutte quelle persone che stanno pregando per Jules e lo accompagnano in questa battaglia. Ci hanno proposto tante soluzioni per continuare le cure, ma rimarremo a Yokkaichi e faremo le cose passo dopo passo. Esprimiamo ancora una volta un ringraziamento a tutti quelli che ci sono vicini in questo periodo difficile. Ci confortano le attenzioni dei medici, che sono costantemente in contatto con alcuni neurochirurughi della Sapienza di Roma e con il professore Saillant. Vi daremo un nuovo aggiornamento al momento opportuno".