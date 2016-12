Bianchi, parla il neurologo: "Recupero plausibile. Danno diverso da Schumi"

10:23 - "Jules Bianchi ha avuto una lesione assonale diffusa", questo il comunicato oggi dalla famiglia del pilota della Marussia. Fabio Frediani, primario di neurologia e stroke unit all'Ospedale San Carlo di Milano, ci aiuta a far chiarezza sulle condizioni del giovane francese che è ancora ricoverato in terapia intensiva.

Innanzitutto, cosa vuole dire "lesione assonale"?

"Gli assoni sono le fibre nervose. L'impatto provoca un edema diffuso e, vista la dinamica, è possibile ci sia stato anche un danno emorragico. La lesione assonale si verifica quando un urto molto forte mette in sofferenza le fibre nervose che si rigonfiano e perdono la loro funzione".

Tempi di recupero?

"Possono variare. Nel danno assonale puro, senza lesioni emorragiche associate, il danno si può recuperare nell'arco di qualche settimana. Un tempo ragionevole può andare dalle quattro alle otto settimane. Dipende anche dall'entità del danno, ma in questo tempo potrebbero esserci già dei miglioramenti notevoli".

C'è la possibilità di un recupero completo?

"Difficile dirlo senza conoscere le condizioni specifiche, bisognerebbe visionare la TAC. Leggendo il comunicato si parla di danno assonale e altre lesioni quindi andrei più cauto. Preciso che sono deduzioni fatte dopo aver letto il bollettino".

L'incidente non è uguale a quello di Schumacher, ma i danni sono simili?

"Se non ricordo male Michael ha avuto un trauma cranico con un ematoma sottodurale acuto. E' un danno diverso. Subire una lesione assonale può essere una condizione migliore rispetto a un ematoma sottodurale".