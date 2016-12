Bianchi, ora le risposte: ma non chiamatela fatalità 

22:46 - Se ora siamo qui a trattare le ore drammatiche di Jules Bianchi è giusto che qualcuno paghi finalmente il conto. Esiste un direttore di gara? Bene , che si dimetta subito o che qualcuno lo allontani dopo quanto accaduto a Suzuka. Prima però lui e chi gestisce il circo dovrebbero rispondere a una serie di questioni.

- Perché avendo previsto con ampio anticipo l’arrivo del tifone non è stata spostata la partenza del Gran Premio?

- Perché esiste ancora quell’assurdo articolo del regolamento che non consente di modificare l’assetto delle macchine in condizioni di pista bagnata quando le qualifiche sono state disputate sull’asciutto?

- Perché in uno sport dove girano miliardi si continua tranquillamente a correre nonostante la presenza di un trattore nella via di fuga nello stesso identico punto in cui un’altra macchina era appena uscita?

- Perché l’ipocrisia del sistema che regola questo sport e di conseguenza la regia televisiva non ha permesso di vedere un fotogramma della dinamica dell’incidente di Bianchi, nascondendo tutto come si fa quando si butta la polvere sotto il tappeto?

Restiamo in attesa sperando che non venga citata la solita parolina magica: “FATALITA’”