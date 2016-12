Bianchi, la Fia non fa "mea culpa"

19:00 - Una conferenza stampa molto tecnica, sprovvista di emozione e di autocritica. L’ha organizzata la Federazione Internazionale dell’Automobile a Sochi, con Jean Todt affiancato da Charlie Whiting, direttore di corsa e delegato tecnico federale. Era lui a dirigere la corsa giapponese e attendevamo tutti spiegazioni e risposte dopo il drammatico incidente accaduto a Jules Bianchi. La conferenza è durata oltre un’ora. Possiamo sintetizzare qui i punti principali:

1. Si è trattato di una “Tempesta Perfetta” vale a dire di una sequenza di accadimenti per molti versi imparabili.

2. Dovesse ricrearsi una situazione analoga Whiting si comporterebbe con identica coscienza.

3. Non esistevano le condizioni per mandare in pista una Safety car dopo l’uscita di pista di Sutil e il conseguente ingresso del trattore per rimuovere la Sauber.

4. I trattori lavorano egregiamente durante i Gran Premi da 20 anni.

5. Bianchi viaggiava, in regime di doppia bandiera gialla ad una velocità inferiore di soli 3 km orari rispetto al giro precedente.

6. Si pensa alla possibilità di introdurre dei limitatori di velocità, azionabili su tutte le vetture in caso di condizioni critiche in pista.

7. Vanno avanti le ricerche su altri fronti comprese quelle che riguardano le protezioni dell’abitacolo o gli abitacoli chiusi, protezioni che non sarebbero servite a Bianchi.

8. L’uscita di pista della Marussia sarebbe stata violentissima (contro le protezioni) in assenza del trattore.

Questi, in sintesi i punti chiave di una comunicazione sorretta dalle immagini (agghiaccianti) dell’incidente, riprese da una telecamera di servizio del circuito. Immagini mostrate una sola volta con divieto di filmare o di fotografare. L’inchiesta va avanti e Todt sottoporrà l’esito ad un pool di esperti per arrivare a conclusioni e a soluzioni. In ogni caso, nessuna nuova misura o novità verrà introdotta durante questo weekend di gara.

Dichiarazioni tutta logica e tecnica compresa questa frase: "Non ci fosse stato il trattore avremmno avuto un incidente simile a quello di Kovalainen in Spagna nel 2007". Il fatto è che Kovalainen subì solo u n trauma che richiese una notte in ospedale. E' quest la grande contraddizione che resta aperta anche dopo questa conferenza stampa.