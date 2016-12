Formula 1, 22 gare in programma nel calendario 2014

Il Gran Premio del Bahrain verrà disputato in notturna, al pari del consueto appuntamento di Singapore, mentre in base al principio di alternanza il Gran Premio di Germania si terrà a Hockenheim. Per quanto riguarda la Spagna, la sede della corsa sarà ancora una volta a Barcellona dopo l'uscita di scena di Valencia. In seguito alla rinuncia dell'India, resta da verificare l'effettiva partecipazione della Corea (con spostamento da ottobre ad aprile); gli organizzatori dovranno prendere una decisione a breve e negoziare i termini del contratto con Bernie Ecclestone.



L'Austria ritorna in Formula 1 dopo 11 anni di assenza con il rinnovato Red Bull Ring (ex A1-Ring e Osterreichring) di proprietà di Dietrich Mateschitz. Discorso simile per il rientrante Messico (non si correva dal lontano 1992) con il rivisto circuito intitolato ai fratelli Pedro e Ricardo Rodriguez. Tra le novità assolute troviamo la Russia (Sochi) a ottobre e la discussa gara del New Jersey, con un tracciato cittadino che dovrebbe ospitare il prossimo giugno il Gran Premio delle Americhe.



Calendario Formula 1 2014



(01) 16/03 - Gran Premio d'Australia (Melbourne)

(02) 30/03 - Gran Premio della Malesia (Sepang)

(03) 06/04 - Gran Premio del Bahrain (Sakhir)

(04) 20/04 - Gran Premio della Cina (Shanghai)

(05) 27/04 - Gran Premio della Corea Sud (Yeongam) *

(06) 11/05 - Gran Premio di Spagna (Barcelona)

(07) 25/05 - Gran Premio di Monaco (Montecarlo)

(08) 01/06 - Gran Premio delle Americhe (New Jersey) *

(09) 08/06 - Gran Premio del Canada (Montreal)

(10) 22/06 - Gran Premio d'Austria (Spielberg)

(11) 06/07 - Gran Premio di Gran Bretagna (Silverstone)

(12) 20/07 - Gran Premio di Germania (Hockenheim)

(13) 27/07 - Gran Premio d'Ungheria (Budapest)

(14) 24/08 - Gran Premio del Belgio (Spa-Francorchamps)

(15) 07/09 - Gran Premio d'Italia (Monza)

(16) 21/09 - Gran Premio di Singapore (Marina Bay)

(17) 05/10 - Gran Premio di Russia (Sochi)

(18) 12/10 - Gran Premio del Giappone (Suzuka)

(19) 26/10 - Gran Premio di Abu Dhabi (Yas Island)

(20) 09/11 - Gran Premio degli Stati Uniti (Austin)

(21) 16/11 - Gran Premio del Messico (Città del Messico) *

(22) 30/11 - Gran Premio del Brasile (Interlagos)



*Circuito soggetto a omologazione FIA