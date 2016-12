Formula 1, McLaren vuole strappare Alonso alla Ferrari

- Lasarebbe partita all'attacco per strapparegià a partire dalla prossima stagione. Sarebbe il pilota della Rossa il primo obiettivo degli inglesi. La notizia rimbalza dalla. A precisa domanda sull'argomento, Martin Whitmarsh, team principal McLaren, non ha confermato, ma neanche smentito: "Tutti i team lo vorrebbero, lui è il miglior pilota al mondo. Sappiamo solo che è legato contrattualmente".

Di mezzo un contratto, scadenza 2016, che lega Nando alla Ferrari. " Sappiamo che è vincolato - dice Whitmarsh -, ma non conosciamo la sua attuale condizione". Fernando Alonso andrebbe a sostituire Perez, facendo coppia con Button. Sempre secondo la BBC la McLaren avrebbe anche tentato un primo approccio per sondare il terreno con Maranello. "La storia d'amore è finita", scrivono in Inghilterra, rifacendosi ai presunti attriti delle ultime settimane tra la Ferrari e il pilota spagnolo, e all'ultimo "acquisto" della Rossa, Kimi Raikkonen. Un ritorno per il quale Alonso si è dichiarato "felice", ma che potrebbe, nell'interpretazione data Oltremanica, minacciare la sua posizione di leader all'interno della squadra.

Alonso ha lasciato la McLaren a fine 2007 dopo aver perso per un solo punto il titolo iridato (a vantaggio di Kimi Raikkonen e al termine di una furibonda "guerra in famiglia" con Hamilton) e aver litigato con i vertici della scuderia. Acqua passata, perché passati, in casa McLaren, sono pure i vecchi e potenziali nemici. Lo scoglio resta, dunque, il contratto in essere con la Ferrari e non l'ingaggio del pilota, che verrebbe "accompagnato" dalla Banca Santander. Ma dall'Inghilterra assicurano: se non si fa nel 2014, si fa nel 2015.