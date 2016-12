Ferrari, Massa: "Non aiuterò più Alonso"

foto LaPresse

ha in mente di vendicarsi dopo essere stato scaricato dallaper. Il pilota brasiliano però annuncia battaglia per queste ultime gare alla guida della monoposto del Cavallino: "Aiutare Alonso? No, adesso vado all'attacco", rivela in un'intervista a Tv Globo. Nel Gran Premio di Germania, dal box della Rossa a Massa arrivò l'ordine di lasciar passare Alonso: "Quella giornata mi addolorò profondamente", dice il brasiliano.Per quanto riguarda il futuro, invece,sembra avere le idee piuttosto chiare: "Stiamo trattando. Dal mio punto di vista, la Lotus ha una monoposto competitiva. E' quello che chiedo. Il team ha vissuto un periodo difficile, anche a livello finanziario. Stiamo parlando per cercare un punto di incontro positivo non solo per me ma anche per la Lotus, affinché la squadra possa continuare a schierare una monoposto valida".