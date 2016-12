Raikkonen: "Davvero contento di tornare alla Ferrari dopo tre anni fantastici"

"Non vedo l'ora di lavorare con Fernando, pilota straordinario, per regalare alla squadra i successi che si merita", ha aggiunto. Proprio Alonso ha dato il benvenuto al suo nuovo compagno di squadra, avvertendolo. "Do il benvenuto al mio nuovo compagno di viaggio: insieme dovremo affrontare una sfida tecnica e sportiva molto impegnativa a partire dal prossimo anno", il suo messaggio prima di salutare Massa. "Voglio ringraziare Massa per tutti questi anni, per la strada percorsa insieme, per il sostegno dato a me e alla squadra. Non sarà facile dover salutare un compagno unico per professionalità e lealtà e che, fino alla fine saprà dare il massimo per una scuderia che ama moltissimo".