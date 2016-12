Massa annuncia l'addio alla Ferrari nel 2014 

14:26

- Ora è anche ufficiale: nel 2014non correrà più con la. Lo ha confermato lo stesso brasiliano con una nota su Instagram: "Il prossimo Mondiale non guiderò la Ferrari. Vorrei ringraziare la squadra per tutte le vittorie e tutti i momenti bellissimi trascorsi insieme". L'avventura in F1 per Massa è destinata a non finire: "Per il 2014 voglio trovare una squadra che mi dia una macchina competitiva per vincere".