F1: Sebastian Vettel domina il secondo turno di libere a Monza

Una o due soste? Questo è il dubbio che ha assillato gli ingegneri al muretto box, per tutta la seconda sessione di libere. Strategia per la gara da studiare e valutare attentamente, obbligando i piloti a spingere subito forte con entrambe le. Tutti impegnati a macinare chilometri nei long run, facendo attenzione alle differenze di passo tra le gomme medie e le dure. Una comparativa da cui è emerso una variabile prestazionale minore rispetto alle attese. Dove, in particolare, le medie sembrano rendere meglio tra il 2° e 3° giro d'utilizzo.In casaancheha provato la simulazione di gara, gestendo le medie sulla distanza, verificandone l'usura e l'efficacia anche dopo molti giri. Allo stesso modo, nel box Mercedes entrambe le vetture sono state fatte uscire con il pieno carico di benzina,con le medium econ le Hard. Una prova in parallelo, per rilevare dati comparativi in condizioni di temperature potenzialmente simili a quelli per la gara. Anche se il servizio meteo dice che domenica potrebbe piovere proprio sulla griglia di partenza.Detto che alla fine resa delleè apparsa appunto costante e simile per entrambe le mescole, sono statia guidare stabilmente la testa della classifica di giornata. Dove laconferma le previsioni, dimostrandosi molto veloce e competitiva, anche grazie all'altissimo livello di efficienza aerodinamica raggiunto. Cosa che ha consentito a Seb di firmare un tempo stratosferico, che simula la qualifica e fa paura agli avversari. Prima di andare a stampare una serie di giri fotocopia, che ne fanno il migliore anche sul fronte del passo di gara. Sempre considerandopresente nei serbatoi delle monoposto energetiche in questo turno.Non male, ma nemmeno eccellente, il passo della. Nonostante un fuori pista di Alonso e qualche, il Cavallino si accredita con una prestazione in linea con quelle dei big. Anche se per ora resta dietro alleche con grande efficacia tornano a mettere entrambe le auto davanti alle Rosse. Lasciando Fernando in compagnia delle, che si fanno sentire e bussano con decisione alle spalle dello spagnolo, dopo aver dominato il turno del mattino . Mentre Felipe deve gestire un distacco in termini di millesimi dalle, e in particolare dache sente la scia. Jenson che intanto si è visto graziare (nessuna sanzione) dai, che hanno accettato la versione del team di Woking in merito al, utilizzato in zona non consentita nella prima sessione.A fine giornata, è stata anche notificata lagirata in realtà allacolpevole di essere arrivato lungo al semaforo rosso di fine pit-lane, proprio al termine della FP1. "Il pilota ha fatto ogni tentativo per cercare di fermare la macchina appena vista la luce rossa, ma il team ha fatto l'errore di farlo uscire con tempo insufficiente sul cronometro del turno", è stata la motivazione dei commissari.