F1, Alonso: "Con questo passo gara non temiamo nessuno" 

- Il nono posto in qualifica, complice un testacoda nel Q3, non ha intaccato la fiducia diin vista della gara di: "Con condizioni così tutto può succedere - spiega lo spagnolo della-, l'unico punto positivo è che sul bagnato eravamo primi e sull'asciutto secondi". C'è ottimismo per il Gran Premio: "Con questo passo non temiamo nessuno. Preferirei avere le stesse condizioni delle qualifiche".

"Asciutto-bagnato sarebbe ideale. Avremmo tutto da guadagnare con una gara caotica, ma comunque dovremmo sempre prendere le decisioni giuste" ha concluso Nando, cui l'ottimismo non manca. Anche Felipe Massa, 10°, ha un conto da regolare con la sfortuna: "Ho provato una cosa che se funzionava sarebbe stato perfetto - ha spiegato il pilota brasiliano della Ferrari -. Abbiamo provato subito a fare il tempo ma poi ha smesso di piovere e gli altri hanno trovato la pista perfetta alla fine. Domani è sempre una gara e tante cose possono succedere".

Stefano Domenicali non ha nulla da rimproverare alla prestazione della macchina e dei piloti: "Non si può parlare neanche di strategie vincenti perché sembra che questa sia proprio sfortuna", ha detto il team principal della Ferrari. "E' un periodo in cui ci vanno storte certe cose, bisogna riuscire a stare calmi, ma oggi è davvero un peccato perché, alla fine, in un mezzo giro, basta nulla e prendi una curva bagnata, poi gli altri hanno un giro in cui smette di nuovo di piovere e ti passano davanti. Sono qualifiche che fanno più male del normale - ha concluso - però adesso l'importante è riprendersi da questo choc negativo. Onestamente, mi dispiace tanto, ma vediamo come andrà domani".