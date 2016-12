Formula 1: Lewis Hamilton in pole a Spa, è la quarta consecutiva

foto LaPresse Correlati Alonso: "Con questo passo non temiamo nessuno" 20:28 - Quarta pole position consecutiva per Lewis Hamilton. A Spa l'inglese della Mercedes è stato protagonista di una qualifica pazza, condizionata dal meteo, che ha chiuso con il tempo di 2:01.012 beffando le Red Bull di Vettel (+0.188) e Webber (+0.313). Male le Ferrarri che sono state sfortunate e hanno sbagliato strategia nel Q3 e partiranno dalla quinta fila: Alonso nono davanti a Massa. Davanti a loro partirà Raikkonen con la Lotus. - Quarta pole position consecutiva per. A Spa l'inglese dellaè stato protagonista di una qualifica pazza, condizionata dal meteo, che ha chiuso con il tempo di 2:01.012 beffando ledi Vettel (+0.188) e(+0.313). Male leche sono state sfortunate e hanno sbagliato strategia nel Q3 e partiranno dalla quinta fila:nono davanti a. Davanti a loro partiràcon la Lotus.

Un'altra occasione persa per la Ferrari. Si può parlare anche di sfortuna, ma si sa che la fortuna aiuta gli audaci. E gli audaci sono sempre loro: Hamilton e Vettel. Allora meglio parlare di una strategia sbagliata e dell'errore di Alonso nel momento cruciale della Q3. E' stata questione di attimi e il muretto della Rossa ha interpretato male le condizioni meteo. Uno scroscio d'acqua è caduto sulla pista proprio nel momento in cui Nando e Massa stavano spingendo: lo spagnolo è andato in testacoda, mentre il brasiliano è stato richiamato ai box. Così entrambi hanno perso il tempo necessario per effettuare un altro giro lanciato. Proprio mentre la pista si andava asciugando e Hamilton, Vettel e Webber davano vita a una lotta entusiasmante per la pole. In fila i tre si sono strappati la pole e l'ultimo del trenino ha gioito. La qualifica peggiore dell'anno per la Ferrari, proprio nel momento più sbagliato. Il destino del Mondiale passa da qui e Alonso domani è chiamato all'impresa, l'ennesima, per non gettare la spugna anzitempo.

Pole position che ormai è un consuetudine per Lewis Hamilton, quarta consecutiva, 31.esima in carriera a -1 da Nigel Mansell. L'inglese della Mercedes non sbaglia un colpo, anche nelle situazioni più difficili, e ora fa veramente paura a Vettel per la conquista del titolo Mondiale. Ginetto, passateci il termine, è sempre più solido e in Ungheria ha dimostrato di essere consistente anche in gara. Dopo un venerdì e un sabato mattina non entusiasmanti l'ex McLaren è uscito nel momento più importante, come i campioni, e ha piazzato il colpo decisivo. Un gancio in pieno volto a Vettel che già alla vigilia aveva detto di temere la Mercedes e di snobbare un po' la Ferrari. La previsione di Seb si è dimostrata perfetta. Il tre volte iridato aveva la pole in mano, ma si è ritrovato con un secondo posto che può si accontentarlo ma non eccitarlo. Non è ancora il tempo per fare i conti con la classifica e il tedesco lo sa bene. Ecco spiegata quell'espressione un po' tirata subito dopo aver tolto il casco.

SIMONE REDAELLI