Ferrari, Alonso: "La mia motivazione e determinazione è da 10"

foto LaPresse Correlati Spa, sale la febbre...a Raikkonen 17:38 - "La mia motivazione è da 10, la determinazione è da 10, la preparazione fisica è da 10". E’ la pagella che Fernando Alonso si assegna alla vigilia del GP Belgio su una pista che di soddisfazioni allo spagnolo ne ha regalate poche. Inevitabile chiedere al ferrarista un parere sulle voci che danno Massa in partenza, col possibile ritorno di Raikkonen: "Ho troppo rispetto nei confronti di Felipe per parlare di chi correrà con me l’anno prossimo". - "La mia motivazione è da 10, la determinazione è da 10, la preparazione fisica è da 10". E’ la pagella chesi assegna alla vigilia del GP Belgio su una pista che di soddisfazioni allo spagnolo ne ha regalate poche. Inevitabile chiedere al ferrarista un parere sulle voci che danno Massa in partenza, col possibile ritorno di Raikkonen: "Ho troppo rispetto nei confronti di Felipe per parlare di chi correrà con me l’anno prossimo".

"Con lui ho passato quattro stagioni senza problemi. Se devo dire la verità nella mia carriera non ho mai avuto screzi con i miei compagni di squadra. Anche nel 2007 con Hamilton. Allora la colpa non era dei piloti, ma della gestione dei problemi da parte della squadra", ha aggiunto. Più avanti arriva una frecciatina a Raikkonen: “Non avrei timori a correre con lui. Se ricordate bene nel 2008 e nel 2009 era alla Ferrari con Massa e Felipe gli stava davanti”. Alonso torna poi sulle polemiche seguite alle sue dichiarazioni dopo il Gran Premio di Ungheria. “Ciò che ho detto a Budapest è stato travisato e riportato al presidente Montezemolo in maniera sbagliata. Io e lui ci siamo chiariti subito e quest’estate l’ho sentito tutti i giorni al telefono. Non abbiamo parlato solo di Formula 1… abbiamo commentato anche i risultati del Real Madrid e la vittoria della Juventus nella supercoppa italiana”, ha concluso.

LUCA BUDEL