Montezemolo ricorda Enzo Ferrari: "Il suo esempio da tenere sempre a mente" 

foto LaPresse Correlati Spa e Monza, ultime chiamate per la Ferrari 16:34 - Alla vigilia del 25° anniversario della morte, Luca di Montezemolo ha voluto ricordare Enzo Ferrari. "L'esempio di Enzo Ferrari va tenuto sempre a mente. E' impossibile riassumere in poche parole che cosa ha rappresentato Enzo Ferrari per me. A lui, al suo coraggio, alla sua capacità di guardare sempre avanti, anche nei momenti più difficili, devo tantissimo, sia sotto il profilo personale che professionale", ha scritto il presidente del Cavallino. - Alla vigilia del 25° anniversario della morte,ha voluto ricordare. "L'esempio di Enzo Ferrari va tenuto sempre a mente. E' impossibile riassumere in poche parole che cosa ha rappresentato Enzo Ferrari per me. A lui, al suo coraggio, alla sua capacità di guardare sempre avanti, anche nei momenti più difficili, devo tantissimo, sia sotto il profilo personale che professionale", ha scritto il presidente del Cavallino.

IL RICORDO AFFETTUOSO DEL FIGLIO PIERO "Duro ed esigente, come padre e come capo, ma anche capace di gesti di grande generosità e di affettuosità inaspettate, aspetti questi ultimi che tendeva a nascondere". Così Piero Ferrari, vicepresidente del Cavallino, ha descritto il padre Enzo. "Coraggioso e innovatore - ha aggiunto -, sempre con lo sguardo volto al futuro: basti pensare alla decisione di fondare la Scuderia nel 1929, l'anno della Grande Crisi, e al progetto di creare una fabbrica di automobili in un'Italia che era ancora piena delle macerie della Seconda Guerra Mondiale". "E' proprio per quella sua determinazione assoluta a guardare avanti, che gli faceva dire che la Ferrari più bella era quella che doveva ancora nascere, che mio padre avrebbe amato ciò che è diventata oggi l'azienda - ha proseguito Piero - sempre orientata al futuro e all'innovazione, che non si lascia tentare dal mercato, come l'avrebbe voluta lui. Luca di Montezemolo ha fatto e continua a fare un grande lavoro per mantenere intatte le caratteristiche fondamentali del Dna della Ferrari: ad esempio, avrebbe condiviso pienamente la decisione di voler mantenere la produzione sotto la soglia delle settemila vetture all'anno, aumentando però i ritorni economici". "Dei tanti ricordi che ho, forse quelli che più mi sono rimasti nella memoria sono legati ai pranzi della domenica insieme a mia madre".