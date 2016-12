Spa e Monza, ultima chiamata per la Ferrari 

foto LaPresse 10:57 - Per poter ancora dire al loro nella corsa al titolo, Fernando Alonso e la Ferrari devono ad ogni costo mettere in pista una ripartenza sprint nel Gran Premio del Belgio del prossimo 25 agosto ed in quello d'Italia dell'8 settembre che daranno il via alla campagna d'autunno del Mondiale. Spa-Francorchamps e Monza: due piste ultraveloci, almeno a ruote ferme favorevoli alle caratteristiche della Rossa. Alonso deve come minimo centrare due podi, mirando però al gradino più alto, mettendo in mostra la stessa grinta di Monza 2012, quando lottò con Vettel ad ogni centimetro di pista ed anche oltre. - Per poter ancora dire al loro nella corsa al titolo,e ladevono ad ogni costo mettere in pista una ripartenza sprint nel Gran Premio del Belgio del prossimo 25 agosto ed in quello d'Italia dell'8 settembre che daranno il via alla campagna d'autunno del Mondiale.: due piste ultraveloci, almeno a ruote ferme favorevoli alle caratteristiche della Rossa. Alonso deve come minimo centrare due podi, mirando però al gradino più alto, mettendo in mostra la stessa grinta di Monza 2012, quando lottò con Vettel ad ogni centimetro di pista ed anche oltre.

Senza pensare più di tanto alla iellatissima partenza di Spa, quando lo spagnolo finì subito ko, letteralmente travolto dalla foga di Romain Grosjean. Da lì in avanti però ci sarà da dare battaglia anche su tracciati dalle caratteristche differenti, ad iniziare da Singapore dove Fernando ha vinto due volte (2008 su Renault, 2010 su Ferrari) ed è quindi a conti pari con Sebastian Vettel, i cui successi sul tracciato cittadino asiatico sono però più freschi (2011 e 2012). Nella sua rincorsa al quarto titolo tra l'altro il tedesco potrà contare sull'identità di obiettivi dei suoi inseguitori più immediati (si fa per dire): Kimi Raikkonen, staccato di trentotto punti, Alonso (uno in più), Lewis Hamilton - a quarantotto lunghezze ed in rimonta - sembrano più o meno inevitabilmente destinati a rubarsi punti a vicenda. A seconda della predilezioni di Lotus, Ferrari e Mercedes per le prossime piste. A meno che Spa e Monza non mettano in luce un candidato unico alla sfida. Vettel insomma può permettersi di amministrare il vantaggio in classifica e di non preoccuparsi di chi la squadra sceglierà per guidare dalla prossima stagione la Red Bull dalla quale Mark Webber scenderà per l'ultima volta al termine del Gran Premio del Brasile del 24 novembre. Toccherà ad un altro australiano come Daniel Ricciardo oppure al finlandese Raikkonen? Ricciardo rappresenta una scelta perfettamente in linea con la filosofia Red Bull: quella di scommettere su una giovane promessa e portarla al vertice. D'altra parte Raikkonen (che la Lotus però conta di convincere a restare), offre ben altre garanzie di immediata competitività, soprattutto nella corsa al titolo Costruttori. Non solo: il confronto con un pilota "quadrato" come Kimi, rappresenterebbe uno straordinario pungolo per le future motivazioni di Vettel. Il quale, con tre titoli già conquistati ed un quarto lì da cogliere, di nuovi stimoli avrà presto bisogno. Per avvicinarsi ancora al "settebello" di Michael Schumacher.

STEFANO GATTI