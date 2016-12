Nuovi guai per Ecclestone: chiesti 170 milioni di dollari di danno 

foto LaPresse 17:35 - Rischiano di avere gravi conseguenze economiche le Bernie Ecclestone dovrà rispodnere a fine ottorbe in Germania. Secondo il Financial Times, un tribunale di Londra ha ordinato a Formula One Group e CVC Partners di fornire centinaia di documenti relativi alla transazione delle azioni da Bayern LB a CVC. Un passaggio che sarebbe avvenuto per un valore sottostimato. Un gruppo tedesco, infatti, sostiente di aver riecevuto un danno di 170 milioni di dollari. - Rischiano di avere gravi conseguenze economiche le accuse di corruzione delle qualidovrà rispodnere a fine ottorbe in Germania. Secondo il, un tribunale di Londra ha ordinato a Formula One Group e CVC Partners di fornire centinaia di documenti relativi alla transazione delle azioni da Bayern LB a CVC. Un passaggio che sarebbe avvenuto per un valore sottostimato. Un gruppo tedesco, infatti, sostiente di aver riecevuto un danno di 170 milioni di dollari.

Il numero uno del circus è nei guai per il caso Gribkowsky, il banchiere tedesco sul quale Ecclestone avrebbe fatto pressione nel 2006, affinché la banca Bayern LB cedesse le sue partecipazioni della F1 a CVC, il fondo che attualmente detiene i diritti. Ecclestone risulta indagato per questa vicenda dalla Procura di Monaco di Baviera. Adesso Constantin Medien, che aveva dei diritti sulle azioni cedute nel 2006 per 820 milioni di dollari sostiene che il prezzo era troppo basso, anche perché appena l'anno successivo CVC ha ricapitalizzato per 2,8 miliardi di dollari.