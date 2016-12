Ferrari, Alonso scricchiola: Hamilton senior a Maranello

foto LaPresse Correlati Il manager di Alonso incontra la Red Bull

Horner: "Alonso-Red Bull? Chiedete a lui..."

Montezemolo alza la voce

Cancellato il Gp dell'India 16:52 - Dopo la tirata d'orecchie di Montezemolo, una visita inaspettata mette in subbuglio la Ferrari e i rapporti con Alonso. Secondo quanto racconta "Repubblica", a Maranello è piombato il padre di Hamilton, ex manager del pilota della Mercedes ora tornato in buoni rapporti col figlio. Non è chiaro il motivo per cui sarebbe arrivato in Italia, ma le ultime parole di Lewis sulla Rossa lasciano qualche dubbio: "La Ferrari è il desiderio di tutti i piloti". - Dopo la tirata d'orecchie di, una visita inaspettata mette in subbuglio lae i rapporti con, ex manager del pilota della Mercedes ora tornato in buoni rapporti col figlio. Non è chiaro il motivo per cui sarebbe arrivato in Italia, ma le ultime parole di Lewis sulla Rossa lasciano qualche dubbio: "".

Messaggi incrociati, dunque, dalle parti di Maranello. Da una parte Alonso si lamenta e viene subito redarguito da Montezemolo, dall'altra Vettel avverte lo spagnolo, desideroso a suo avviso di soffiargli la Red Bull, dando il via alla FantaFormula1. Se nei giorni scorsi, infatti, sembrava sempre più imminente un ritorno di Raikkonen in Ferrari, oggi l'ipotesi sembra essersi raffreddata molto, con buona pace di Massa e di Hamilton senior, che è appunto spuntato a Maranello facendo drizzare subito le antenne all'entourage di Alonso e non solo. Il padre del pilota britannico di recente ha riallacciato i rapporti con il figlio e dunque la sua presenza in Italia ha un certo peso, visto anche come stanno andando le cose in Casa Ferrari.



Lewis, dal suo canto, come sottolineano i media inglesi, continua a mandare messaggi sviolinati alla Rossa, senza nascondere minimamente il suo interesse. "Quello che posso dire è che in tutta la mia carriera, dai kart in poi, la Ferrari è stata sempre uno dei top team ed è un desiderio di tutti i piloti poter guidare per loro", ha dichiarato ultimamente il driver della Mercedes, lasciando intuire che la tentazione di guidare una monoposto di Maranello è forte. "Quando hai una chance, non importa dove sei o che macchina guidi, guardi la Ferrari e pensi 'interessante'. Lotterei contro qualsiasi pilota, ovunque e in ogni momento", ha continuato Hamilton. Basterà per stimolare a dovere Alonso in vista delle prossime gare?