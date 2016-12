Red Bull: "Alonso disponibile? Chiedete a lui" 

foto LaPresse Correlati La Ferrari si affida ad Allison per tornare a vincere

Alonso quinto e multato 15:21 - E' un compleanno un po' agitato il 32° di Fernando Alonso. E non solo per la brutta gara in Ungheria. Le voci dell'incontro tra il suo entourage e la Red Bull all'Hungaroring hanno scosso l'ambiente Ferrari, insieme alle sue parole dopo la gara. "Che regalo vorrei? - ha detto lo spagnolo - La loro macchina...". "Se Alonso è disponibile? Non so, chiedete a lui", ha rimbalzato le domane il team principal del team anglo-austriaco, Chris Horner.

"Ogni conversazione con un pilota rimarrà sempre confidenziale. Ovviamente diversi piloti, come si può immaginare, hanno manifestato interesse per il posto che verrà lasciato libero da Mark", ha aggiunto. La chiacchierata, secondo Maranello e il manager di Alonso, Luis Garcia Abad, avrebbe riguardato il futuro di Carlos Sainz Jr, giovane driver rappresentato dall'agente. La Red Bull cerca un pilota da affiancare al tedesco Sebastian Vettel, visto che l'australiano Webber lascerà la Formula 1 al termine della stagione. Alonso è legato alla Ferrari da un contratto valido fino al 2016 e più volte ha dichiarato che chiuderà la carriera nel circus al volante di una rossa. Anche la quarta stagione in sella al Cavallino, tuttavia, rischia di chiudersi senza la ciliegina del titolo.