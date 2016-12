F1: Sebastian Vettel al comando delle libere in Ungheria

foto LaPresse 12:07 - Sebastian Vettel (Red Bull) apre la classifica del primo turno di prove libere del GP di Ungheria, firmando il giro veloce in 1:22.723 e precedendo Webber (Red Bull, +0.259), poi Raikkonen (Lotus, +0.287). Lavoro differenziato per la Ferrari, con Alonso 4° a +0.376, mentre Massa è 15° (+1.576). Grosjean (Lotus, +0.388) è invece 5° davanti a Button (McLaren, +0.647). Dietro le Mercedes, con Rosberg 8° (+0.808) e Hamilton 13° (+1.434). (Red Bull) apre la classifica del, firmando il giro veloce in 1:22.723 e precedendo(Red Bull, +0.259), poi(Lotus, +0.287). Lavoro differenziato per la, con4° a +0.376, mentreè 15° (+1.576).(Lotus, +0.388) è invece 5° davanti a(McLaren, +0.647). Dietro le, con Rosberg 8° (+0.808) e13° (+1.434).

Dopo un inizio di stagione non particolarmente brillante, la Red Bull sembra essersi ripresa alla grande. Tanto da presentarsi in forma strepitosa al GP ungherese, il decimo sui 19 previsti in calendario. Quindi affrontando il giro di boa stagionale con tanta determinazione, ma soprattutto il passo giusto per provare la fuga nella seconda parte del mondiale. Infatti, nonostante un piccolo inconveniente con il montaggio del nuovo muso aerodinamico, che interferiva con il circuito frenante, Vettel ha messo subito in pista tutto il potenziale della RB9. Piazzandosi al comando del primo turno di libere, insieme al compagno di box. Prova di forza che suona come un avvertimento agli avversari, nonché un segnale importante nell'ottica della qualifica. Non sono lontani, però, Raikkonen e Alonso che lavorano di volante per ridurre le distanze. Detto che la Lotus resta un'avversaria molto concreta sulla griglia di partenza, è la Ferrari che deve colmare ancora un gap tecnico che appare piuttosto evidente. Un distacco che, per ora, in Ungheria vale appunto 4 decimi. Da segnalare che in mattinata tutti i team hanno lavorato molto sulle nuove gomme portate da Pirelli, facendo anche alcuni test aerodinamici con le ormai note griglie a "rastrello". Supporti carichi di sensori e montate al posteriore per valutare l'efficenza dei flussi. Un lavoro che, in modo più o meno evidente, ha di fatto impegnato molto sia Hamilton (28 giri) sia Massa (19 giri). Anche se l'inglese della Mercedes è risultato poi leggermente più efficace in termini cronometrici.