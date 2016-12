Formula1: incendio nel box Williams, problemi al Kers per Maldonado 

foto LaPresse 16:10 - Fumo e fuoco nel box Williams sul circuito di Nuerburgring, dove sono in programma le qualifiche del Gp di Germania. A incendiarsi è stata la monoposto di Pastor Maldonado. Come già avvenuto, in maniera ben più grave, l'anno scorso a Barcellona, dopo il gp vinto, la monoposto del pilota venezuelano si è incendiata per problemi al Kers, il dispositivo per il recupero dell'energia cinetica dai freni in grado di aumentare la potenza del motore. sul circuito di, dove sono in programma le qualifiche del. A incendiarsi è stata la. Come già avvenuto, in maniera ben più grave, l'anno scorso a Barcellona, dopo il gp vinto, la monoposto del pilota venezuelano, il dispositivo per il recupero dell'energia cinetica dai freni in grado di aumentare la potenza del motore.

''Intorno alle ore 8.30 - ha dichiarato il team in un comunicato - un principio d'incendio ha interessato il Kers della vettura di Pastor Maldonado. La vettura si trovava all'interno del box dove sono prontamente intervenuti i marshall deputati alla sorveglianza antincendio in pit-lane assieme ai meccanici del team. Nessuna persona ha riportato danni o ferite nell'accaduto. Sono in corso analisi e ispezioni per capire l'origine dell'incendio ed eventuali danni alla vettura''. Ben più grave fu invece il bilancio l'anno scorso sulla pista di Barcellona, quando sette persone furono portate in ospedale e 31 quelle che ebbero bisogno di cure mediche.