Vettel: "Un gran peccato, ma dobbiamo farcene una ragione" 

in un sol colpo ha perso la vittoria e la possibilità di andare in fuga in classifica, ma prova a pensare positivo. "E’ un gran peccato per noi, abbiamo perso la quinta marcia, che ha poi distrutto il resto del cambio. Ma si vince insieme e si perde insieme. Non è stata la giornata migliore. Dobbiamo convivere con quanto accaduto e pensare alla prossima gara che fortunatamente arriverà già la settimana prossima", ha ammesso.

Il più deluso di tutti è forse Adrian Newey, tradito dalla sua creatura. "E’ stata una corsa piuttosto frustrante. C’è stato un problema di trasmissione per Sebastian, ma non sappiamo ancora cosa l’abbia causato. Problemi che ovviamente sono negativi per il team. Vedremo di cosa si è trattato e cercheremo di trarre delle conclusioni con il team", ha spiegato il direttore tecnico della Red Bull.

Nonostante abbia visto il traguardo, ha vissuto una domanica amare anche Lewis Hamilton, una delle vititme delle gomme. "Certo, sono deluso dalla gara, mi sarebbe piaciuto regalare la vittoria a tutti i tifosi inglesi venuti a Silverstone. La gara è iniziata bene, mi sentivo a mio agio davanti e gestivo il mio ritmo. Il problema con le gomme è stato un peccato e da quel momento ho badato solo a dare tutto me stesso e a combattere il più possibile. Ho fatto alcuni buoni sorpassi e, con un altro giro, forse avrei superato Alonso e sarei finito sul podio. Considerato ciò, il quarto posto è piuttosto buono, dopo essere stato ultimo al 10 ° giro. E' comunque stato un grande risultato per la squadra, faccio i miei complimenti a Nico. Ora siamo al secondo posto nella classifica costruttori, che è una bella ricompensa per tutti coloro che lavorano in fabbrcia", ha commentato l'inglese della Mercedes.