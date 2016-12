Hamilton: "La spinta dei tifosi mi ha dato una carica extra" 

festeggia la pole position numero 28 della carriera e il primo pensiero va ai tifosi. "E’ davvero incredibile, è la stessa sensazione che ho provato nel 2007. Il pubblico mi ha dato una spinta incredibile, devo ringraziarlo. Quel giro è tutto per loro, per questo pubblico da tutto esaurito. Tutto deriva dal team che ha fatto un lavoro fantastico, mi sono sentito a mio agio nella macchina per tutto il weekend“, ha detto l'inglese.

Nico Rosberg è soddisfatto, ma sa benissimo che le Red Bull saranno ancora più pericolose in gara. "E' davvero fantastico arrivare in qualifica con una macchina così competitiva - ha detto il tedesco - , avere la macchina più veloce è molto bello. Il team ha fatto un lavoro grandioso per portarci al livello attuale, stiamo migliorando anche la domenica, almeno lo speriamo. Quindi in gara dovrebbe andare un po’ meglio, ma sono certo che ci saranno altri team che hanno più chance di noi, però partire davanti ci aiuterà. Forse sarà possibile ottenere un grande risultato“.

Sebastian Vettel rende merito ai rivali, anche se rilancia la sfida per la gara. "Quelli della Mercedes sono terribilmente veloci in qualifica... Sembrano vivere in un mondo diverso durante le qualifiche del sabato. Ma i punti si fanno la domenica e le ultime gare sono andate abbastanza bene per noi...".