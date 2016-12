Hamilton vince il duello con Rosberg: sua la pole a Silverstone

Insomma, tutto come previsto dopo che le Frecce d'Argento avevano dimostrato la loro superiorità anche nelle sessioni di prove libere. Il problema, per gli altri, è che adesso Hamilton e Rosberg stanno iniziando ad andare forte anche in gara, risolvendo poco alla volta i loro problemi di consumo delle gomme. Sta di fatto che davanti ai propri tifosi l'inglese ha fatto capire al suo compagno di squadra che non ha alcuna intenzione di lasciargli la gloria nella gara di casa.

Gara dove, comunque, sono i ragazzi della Red Bull ad avere i favori del pronostico. Sul giro secco la Mercedes è un passo avanti, ma sulla lunga distanza Vettel e Webber possono giocarsi delle carte in più. I due del team anglo-austriaco hanno fatto appieno il loro dovere, lasciando gli avversari a scannarsi per la pole. Ma allo spegnersi del semaforo daranno battaglia.

Cosa che difficilmente potrà fare la Ferrari. Le qualifiche hanno confermato i timori della vigilia e anzi è andata ancora peggio, con Alonso ultimo nel Q3 e Massa, protagonista di un altro weekend da dimenticare, addirittura 12°dopo essere stato costretto a cambiare il motore prima della caccia alla pole. Fa specie vedere la F138 alle spalle anche di Di Resta, Ricciardo e Sutil e delle loro Force India e Toro Rosso. Anche la Lotus, ottava con Grosjean e nona con Raikkonen è riuscita a stare davanti alle Rosse.

Ma proprio grazie a Di Resta, che viene penalizzato e che partirà ultimo (la sua vettura è risultata più leggera di due chili di quanto consentito: 640 kg contro i 642 previsti) le Ferrari guadagnano una posizione a testa sulla griglia.