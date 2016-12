Rosberg davanti alle Red Bull nelle libere asciutte di Silverstone 

Con la pista prima umida e poi praticamente asciutta, i valori delle primissime posizioni si sono confermati. Soprattutto Rosberg ha ribadito che la Mercedes sul giro singolo non teme la concorrenza di nessuno. Bisogna comunque dire che questa prima giornata di prove lascia un po' il tempo che trova viste le condizioni in cui si è disputata, soprattutto perché i prossimi due giorni è previsto bel tempo. Sta di fatto che il weekend è iniziato male sopratutto per la Ferrari. Perché all'incidente di Massa si è aggiunta una prestazione sottotono di Alonso, anche se forse lo spagnolo ha preferito non prendere rischi visto che in qualifica sarà tutta un'altra storia. O almeno così si spera. Davanti a lui anche le due Force India di Di Resta e Sutil e le due Toro Rosso di Ricciardo e Vergne, oltre a un Lewis Hamilton che continua a subire l'esuberanza del compango di squadra, soprattutto in prova. In ombra pure Kimi Raikkonen, 13° e forse distratto dalle voci che lo danno alla Red Bull al posto di Webber l'anno prossimo, e la McLaren, con Jenson Button undicesimo e Sergio Perez quattordicesimo.

La classifica delle prove libere 2:

1. Nico Rosberg (Germania) Mercedes 1:32.248

2. Mark Webber (Australia) RedBull - Renault 1:32.547

3. Sebastian Vettel (Germania) RedBull - Renault 1:32.680

4. Paul Di Resta (Gran Bretagna) Force India - Mercedes 1:32.832

5. Lewis Hamilton (Gran Bretagna) Mercedes 1:32.911

6. Daniel Ricciardo (Australia) Toro Rosso - Ferrari 1:33.171

7. Jean-Eric Vergne (Francia) Toro Rosso - Ferrari 1:33.290

8. Adrian Sutil (Germania) Force India - Mercedes 1:33.313

9. Romain Grosjean (Francia) Lotus - Renault 1:33.322

10. Fernando Alonso (Spagna) Ferrari 1:33.494

11. Jenson Button (Gran Bretagna) McLaren 1:33.740

12. Nico Huelkenberg (Germania) Sauber - Ferrari 1:33.896

13. Kimi Raikkonen (Finlandia) Lotus - Renault 1:34.120

14. Sergio Perez (Messico) McLaren 1:34.130

15. Esteban Gutierrez (Messico) Sauber - Ferrari 1:34.998

16. Valtteri Bottas (Finlandia) Williams - Renault 1:35.070

17. Pastor Maldonado (Venezuela) Williams - Renault 1:35.127

18. Jules Bianchi (Francia) Marussia - Cosworth 1:35.802

19. Giedo van der Garde (Olanda) Caterham - Renault 1:35.984

20. Charles Pic (Francia) Caterham - Renault 1:36.079

21. Max Chilton (Gran Bretagna) Marussia - Cosworth 1:37.329

22. Felipe Massa (Brasile) Ferrari 1:43.466