Alonso punge la Ferrari: "Cinque anni difficili" 

15:46 - Lo sponsor lo ha scelto come testimonial del rinnovato circuito di Città del Messico. Alonso ha risposto a lungo alle domande dei cronisti locali non risparmiando una frecciata alla Ferrari. "Tutti in Formula 1 speravano che terminasse il dominio della Red Bull durato per quattro stagioni. L’evento di è verificato ma non è stata la Ferrari ad approfittarne bensì la Mercedes. Quest’anno per me è stata una stagione difficile ma in realtà tutto il periodo che ho trascorso alla Ferrari, in realtà tutti i 5 anni alla Ferrari sono stati difficili".

Sul suo futuro Nando non si voluto sbilanciare farcendo con ironia le frasi sull’argomento: "So quello che farò in futuro ma non posso comunicarlo ora per motivi contrattuali. Negli ultimi mesi il mio nome è stato accostato a numerose squadre. Vorrà dire che sarò allenato a cambiare posto alla fine di ogni stagione".



LA MCLAREN: "ALONSO CI DIA UNA RISPOSTA"

Intanto, però, la McLaren ha fretta di chiudere tanto che il boss Eric Boullier ha dato un ultimatum allo spagnolo. "Ci dica cosa vuole fare prima dell'ultimo GP cella stagione, altrimenti prenderemo strade alternative. Tra Brasile e Abu Dhabi vogliamo avere una risposta da Fernando. Abbiamo avviato dei buoni colloqui con lui. Si adatterebbe bene con noi e noi vogliamo una soluzione a lungo termine, tre anni, e non solo un contratto annuale", ha detto ocme riportato da "Bild".