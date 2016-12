Alonso, la McLaren smentisce l'accordo

12:34 - Non è durata nemmeno 24 ore l'indiscrezione sulla firma di Fernando Alonso per la McLaren. Un portavoce della scuderia britannica ha infatti smentito Niki Lauda, che aveva parlato di contratto chiuso già da giovedì scorso: "Come già detto da Ron Dennis a Suzuka - ha spiegato -, la McLaren non ha stipulato contratti con alcun pilota per il 2015". Nessuna ufficialità, quindi, anche se di fatto le possibilità che lo spagnolo approdi in McLaren restano altissime.

L'indiscrezione, rivelata da El Mundo Deportivo che riportava dichiarazioni proprio di Lauda, potrebbe in effetti riferirsi a un precontratto firmato da Nando con la Honda, che l'anno prossimo motorizzerà la McLaren. E in questo senso sarebbe logica la presa di distanza della McLaren che, quindi, non avrebbe effettivamente messo nero su bianco nulla con il ferrarista.