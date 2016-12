Schumi, superata l'infezione polmonare 

11:03 - Dopo la preoccupazione una piccola notizia positiva, che però potrebbe avere un grande impatto sulle condizioni di Michael Schumacher. L'ex pilota tedesco, infatti, avrebbe superato l'infezione polmonare che lo aveva colpito nei giorni scorsi. Secondo "Bild", "la malattia non presenta più questa settimana un pericolo urgente, secondo le ultime osservazioni" e "Schumi ha già vinto la sua battaglia contro l'infezione polmonare".



Schumacher si trova ricoverato in stato di coma dal 29 dicembre scorso. Giovedì la portavoce del tedesco, Sabine Kehm, aveva pubblicato una nota in cui la famiglia si diceva speranzosa in un processo di risveglio dal coma, sostenendo altres^ di riporre piena fiducia nell'equipe medica dell'ospedale francese.