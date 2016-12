Schumi, la stabilità ora fa paura

12:56 - Quella di ieri è stata una giornata buia, al quinto piano dell'ospedale universitario. Le condizioni restano infatti stabili, da giorni, ma a differenza degli inizi, questa non è più una buona notizia, tutt'altro, visti i tentativi di risveglio legati alla riduzione dei farmaci di cui sappiamo. Una condizione clinica sospesa, che è un'effettiva possibile evoluzione del coma farmacologico, caratterizzata da una disabilità neurologica cognitiva. Una ripresa della veglia senza contenuto di coscienza e consapevolezza di sé e dell'ambiente circostante.

In questi casi la procedura, che innanzi tutto non prevede il ritorno al coma indotto, prosegue con costante monitoraggio, stimoli al cervello con tecniche psicologiche, rieducazione motoria. Che uno stato del genere possa essere irreversibile o meno è una domanda alla quale la stessa medicina non sa rispondere e qui la protezione della sfera privata di Schumacher si fa ancora più solida. Non mancano i precedenti di una fase sospesa seguita da un effettivo risveglio ma qui l'assenza dei dati oggettivi ci ferma. Il tutto mentre le patetiche voci che ieri parlavano in rete di decesso (termine che dovrebbe atterrire più che avvicinare alle speculazioni) sono state smentite da un medico dell'Ospedale, ma non da un comunicato ufficiale dello stesso. E' ufficiale invece che appunto "niente è cambiato" dall'ultimo scritto datato 30 gennaio, che spiegava come il processo di risveglio potesse richiedere molto tempo. Sono trascorsi 8 giorni ma è impossibile fare previsioni.