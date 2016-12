Schumi, la giornata in tempo reale 

10:09 - La procura di Albertville ha ricostruito l'incidente di Micheal Schumacher, ma ancora non ha saputo rispondere a tutte le domande dei giornalisti. Il procuratore Patrick Quincy ha dichiarato: "Il filmato realizzato dalla telecamera posta sul casco di Schumacher ci è stato molto utile, è perfettamente visibile e dura due minuti. La velocità di Micheal? Impossibile stabilirla con precisione, ma era moderata. Aiutava una bambina? Non si vede".

IL RACCONTO DELLA GIORNATA

17:50 NEL 2009 UN INCIDENTE SIMILE A MERIBEL

Quello di Michael Schumacher non è stato il primo incidente nella stessa zona delle piste di Meribel. Nel 2009, infatti, i gestori degli impianti sono stati condannati a pagare 86mila euro di risarcimento per la caduta occorsa a una 24enne sciatrice, che aveva subito fratture multiple e un trauma cranico. La giovane si era schiantata su una rocca vicino al luogo dove è caduto Schumi, riportando una disabilità del 6%.

LA CONFERENZA DELLA PROCURA LIVE

Si può parlare di responsabilità penale?

Quincy: "Ora si può parlare solo di un errore, si può ipotizzare una mancanza di segnaletica. Alla fine dell'inchiesta potremo capire le responsabilità dell'incidente".

Bozon: "Non era una velocità eccessiva".

Quincy: "In quella zona ci sono stati altri 50 incidenti gravi".

Schumacher è uscito di pista per soccorrere una bimba?

Quincy: "Non abbiamo ancora sentito tutte le persone coinvolte, dal video questo non si vede. Il video dura due minuti, la telecamera ha una visione limitata".

Claisse: "Gli inquirenti sono stati subito in possesso del casco, mentre la telecamera è arrivata più tardi".

Schumacher è stato imprudente?

Quincy: "Non siamo in grado di rispondere".

In che condizioni era il casco?

Quincy: "La scuola di Chamonix specializzata ci aiuterà ad analizzare il casco".

Bozon: "Sci in perfetto stato, non sono la causa dell'incidente".

Iniziano le domande: quale era la velocità?

Quincy: "Difficile determinare la velocità".

Bozon: "Scumacher era un ottimo sciatore. Difficile stimare la velocità in km/h".

Quincy ricostruisce l'accaduto: "Lo sci è andato a sbattere con una roccia, ha perso l'equilibrio ed è andato a sbattere su una roccia un po' di metri più in là. Schumacher ha urtato contro una pietra a 8 metri dal bordo della pista. Micheal è stato rianimato prima a bordo pista, poi è stato trasportato in ospedale. Il filmato della telecamera sul casco di Schumacher è chiaro e ha confermato tutto ciò. Sappiamo l'itinerario seguito da Micheal. Il filmato sarà reso noto in un verbale successivo. Sarà visionato anche da un altro esperto. Possiamo dire con precisione quali sono stati i fatti".

Quincy: "Abbiamo sentito la gente che si trovava sul posto, abbiamo fatto dei sopralluoghi e abbiamo ascoltato esperti sulla sicurezza degli sci. Abbiamo visto le immagini della telecamera che aveva Micheal. Abbiamo determinato con certezza la velocità e il luogo dell'incidente. Ho sentito parlare di un video fatto da un turista, personalmente voglio mantenere riserbo su questo. C'è la massima attenzione nella raccolta di tutti gli elementi".

11:00 E' INIZIATA LA CONFERENZA

Parla Patrick Quincy: "Siamo qui per aggiornarvi sull'inchiesta. Voglio che non vengano diffuse informazioni false. La famiglia Schumacher chiede che sia rispettato il loro diritto alla privacy".



10:46 ANSA: NESSUNA IMPRUDENZA

Michael Schumacher non ha commesso alcuna imprudenza prima dell'incidente sulle piste di sci di Meribel. E' quanto rivelano le immagini della telecamera che aveva sul casco, secondo le prime informazioni trapelate dagli inquirenti di Grenoble. Secondo fonti della Procura di Albertville, che hanno visionato le immagini della telecamera, la velocità di Schumi al momento dell'incidente "non era eccessiva", sarebbe stata al massimo di 20 km all'ora.

10:45 ECCO CHI PARLERA'

Pascal Claisse, comandante in seconda sezione ricerche della Savoia e direttore dell'inchiesta

Benoit Vinnemann, comandante sezione ricerche della savoia

Patrick Quincy, procuratore della repubblica del tribunale di grande istanza di Albertville

Colonnello Pascal Franque, comandante della gendermerie dipartimentale della Savoia

Capo squadra Stephane Bozon, comandante del plotone di gendarmerie di alta montagna della Savoia

Franck Martinol, gendarmerie di meribel

09:00 ALLE 11 LA CONFERENZA STAMPA DELLA PROCURA DI ALBERTVILLE

La procura di Albertville ha ricostruito l'incidente di Micheal Schumacher e alle 11 parlerà in conferenza stampa per spiegare tutta la verità. E' ormai certo che la telecamera fissata sul casco dell'ex pilota tedesco fosse in funzione. Una notizia importante per capire la reale dinamica della caduta e le eventuali responsabilità dei gestori dell'impianto di Meribel.