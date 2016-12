Schumi, la giornata in tempo reale 

22:42 - In attesa di conoscere i risultati delle indagini sull'incidente di Schumi nell'incontro della procura di Albertville, sembra ormai certo che la telecamera fissata sul casco dell'ex pilota tedesco fosse in funzione. Una notizia importante per capire la reale dinamica della caduta e le eventuali responsabilità dei gestori dell'impianto di Meribel. Intanto, la moglie Corinna ha chiesto ai media di "fidarsi dei medici e di lasciarli lavorare in pace".

IL RACCONTO DELLA GIORNATA

16:50 MEDIA DI TUTTO IL MONDO IN PARTENZA

Domani la maggior parte dei media di tutto il mondo, accorsi in Francia per seguire la vicenda di Michael Schumacher, lasceranno l'ospedale di Grenoble. Dopo la conferenza stampa della procura di Albertville, in programma proprio mercoledì alle 11, la famiglia verrà lasciata tranquilla dai giornalisti, che si limiteranno a raccogliere i bollettini medici ufficiali.

15:15 L'ASSOCIAZIONE DEI GIORNALISTI TEDESCHI CHIEDE MODERAZIONE

L' Associazione dei giornalisti tedeschi ha sollecitato più moderazione sulla copertura mediatica della vicenda di Michael Schumacher . Il presidente della DJV, Michael Konken, ha ricordato il codice etico della stampa e ha chiesto "di rispettare il dolore e i sentimenti delle vittime anche quando il protagonista è un personagigo famoso".

11:50 UN AVVOCATO: "LE SEGNALAZIONI IN PISTA ERANO INADEGUATE"

Si mette male per i gestori della pista di Meribel, dove ha avuto il suo incidente Michael Schumacher. Secondo l'avvocato Edouard Bourgin, interpellato da Le Figaro, "le segnalazioni erano inadeguate". Non c'erano, infatti, indicazioni, paletti o corde che segnalassero il pericolo o delimitassero la zona dove erano presenti i massi. Per questo Schumi e gli altri sciatori non sono stati in gradi di rendersi conto che stavano attraversando un tratto di fuoripista.

11:20 CORINNA: "FIDATEVI E LASCIATECI TRANQUILLI"

"Per favore sosteneteci nella lotta comune con Michael. E' importante per me che lasciate tranquilli i medici e l'ospedale in modo che possano lavorare in pace. Fidatevi delle loro dichiarazioni e lasciate stare la clinica. Lasciate tranquilla anche la nostra famiglia". Lo scrive, in un messaggio rivolto ai media, Corinna Schumacher, moglie del pluricampione di Formula 1.

11:00 LA TELECAMERINA ERA IN FUNZIONE

Secondo indiscrezioni francesi, la piccola telecamera che Michael Schumacher aveva montata sul casco era in funzione e avrebbe registrato le immagini dell'incidente. Una buona notizia perché servirà per capire cosa è realmente successo sulla pista di Meribel ormai più di una settimana fa. "Le immagini saranno utili", hanno fatto sapere gli inquirenti.

10:30 IN ATTESA DELL'INCONTRO CON LA PROCURA

A un giorno dalla conferenza stampa della procura di Albertville, cresce l'attesa per conoscere la ricostruzione degli inquirenti sull'incidente di Michael Schumacher. In giornata potrebbero esserci novità o indiscrezioni.

10:10 CONFERMATO IL MIGLIORAMENTO

Nonostante qualche smentita giunta nella giornata di ieri, le condizioni di Michael Schumacher sono in lieve miglioramento. Sabine Kehm ha preso le distanze dalle voci dei passi avanti del tedesco, anche se non ha nascosto il suo ottimismo.