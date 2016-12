Schumi, la giornata in tempo reale 

15:50 - A una settimana esatta dall'incidente sulle piste di Meribel, Michael Schumacher continua a rimanere in condizioni critiche, anche se stabili. La novità del giorni riguarda l'inchiesta: mercoledì la procura di Albertville farà il punto sulle indagini. "Ma fino ad allora basta speculazioni", ha chiesto il procuratore della Repubblica, Patrick Quincy. Intanto, lunedì dovrebbe esserci una nuova conferenza stampa dei medici o perlomeno un nuovo bollettino.

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

14:25 IL PROCURATORE: "NON DIFFONDERE FALSE INFORMAZIONI"

Il procuratore della Repubblica di Albertville, Patrick Quincy, ha fatto il punto sulle indagini che la polizia francese sta portando avanti sull'incidente di Schumacher. "Parleremo mercoledì - ha spiegato all'Afp - , ma nel frattempo chiediamo che non siano diffuse false informazioni o elementi sulle indagini. La famiglia Schumacher chiede che sia rispettata la loro privacy e le natura di tutte le comunicazioni".

14:00 DOMANI FORSE UN BOLLETTINO

In giornata non è previsto alcun bollettino medico sulle condizioni di Schumi. Bisognerà, quindi, attendere domani, quando probabilmente verrà convocata una conferenza stampa da parte dello staff dell'ospedale di Grenoble.

13:35 HAKKINEN SCRIVE A SCHUMI

Mika Hakkinen ha scritto una lettera per Schumi, indirizzata alla moglie di Michael, Corinna. "Sono rimasto sotto shock. La cosa più importante in questo momento è la famiglia di Michael. Hanno bisogno di pace e di tanta forza per vincere questa battaglia. E' un combattente, non si arrenderà fino a quando non avrà vinto la sua battaglia", ha detto in una breve dichiarazione rilasciata alla Bild.



12:55 ECCO LA COPERTINA DEL DER SPIEGEL

Un sasso innevato sulla pista di Meribel e il titolo: "Eine sekunde". "Un secondo", con il sottotitolo "Perchè l'incidente di Michael Schumacher ha toccato il mondo". E' questa la copertina che il Der Spiegel ha dedicato in occasione del tragico incidente di Schumi a Meribel.

12:35 MERCOLEDI' LA CONFERENZA DELLA PROCURA

La procura di Albertville ha comunicato che si terrà mercoledì presso il Palazzo di Giustizia la conferenza stampa degli inquirenti sull'incidente di Michael Schumacher. Gli investigatori hanno poi chiesto di non fare altre speculazioni.

10:40 SI ATTENDE COMUNICAZIONE DELLA PROCURA

Entro pochi minuti dovrebbe uscire un comunicato della procura di Albertville. Sembra che ci possa essere una conferenza stampa degli inquirenti mercoledì o giovedì.