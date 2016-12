Schumacher sorridente in una pubblicità: i tifosi si infuriano 

10:26 - Michael Schumacher è ancora in coma, ma il suo volto sorridente campeggia su riviste e quotidiani tedeschi. Il tedesco, infatti, è testimonial dell'acqua Rosbacher e la pubblicità realizzata prima dell'incidente è stata ora lanciata. I tifosi del ex campione di Formula 1 non l'hanno presa bene e sui social network sono insorsi: "Questo è sciacallaggio". La Hassia, la società che produce l'acqua Rosbacher, si è difesa: "Abbiamo reagito subito dopo l'incidente di Michael ed eliminato lo spot su radio e tv, sui giornali non abbiamo fatto in tempo".