Schumacher, rubate le cartelle cliniche dall'ospedale di Grenoble

21:18 - Rubate le cartelle cliniche di Michael Schumacher dall'ospedale di Grenoble e messe in vendita. A rivelare l'incredibile episodio è la versione on line del quotidiano tedesco 'Bild'. Notizia poi confermata dal comunicato ufficiale emesso dalla portavoce dell'ex campione di Formula Uno, Sabine Kehm: "Questi documenti non vanno acquistati o pubblicati. Agiremo in tutti i modi per evitare che questo accada", ha aggiunto. La polizia sta indagando.

"Nei giorni scorsi documenti e dati" sullo stato di salute di Schumacher "sono stati rubati e offerti ai media in cambio di soldi". si legge nel comunicato della portavoce dell'ex campione di Formula Uno - Chi offre questi dati - precisa la nota - sostiene che si tratti della cartella clinica di Michael. Non possiamo giudicare se i documenti sono autentici, ma il fatto è questo: i documenti sono stati rubati e il furto è stato denunciato. Le autorità sono state informate. Attiriamo l'attenzione dei media sul fatto che l'acquisto di tali documenti-dati e la loro pubblicazione è vietata. I dati provenienti da cartelle cliniche sono altamente confidenziali e non possono essere resi pubblici. Saremo quindi, in ogni singolo caso, tenuti ad adire alle vie legali nei confronti di qualsiasi pubblicazione del contenuto o riferimento alla cartella clinica".



Schumacher, vittima di un incidente sugli sci il 29 dicembre 2013, è stato ricoverato per circa 6 mesi nell'ospedale di Grenoble. Solo pochi giorni fa, dopo essere uscito dal coma, l'ex pilota tedesco è stato trasferito a Losanna.