Schumacher, parla Corinne: "Il peggio è alle spalle" 

17:32 - "E' bello sapere che il peggio è alle spalle, ringrazio tutti i tifosi per il supporto". Parola di Corinna Schumacher, moglie di Michael, che ha rivolto un pensiero a tutti gli appassionati di Formula 1 in occasione del GP di Hockenheim che si correrà domenica. Sul programma ufficiale del GP c'è spazio per una dichiarazione della donna: "Adesso siamo di fronte a una fase che richiederà molto tempo, speriamo che il tempo sia alleato di Schumi".

Qualche giorno fa era stata la stessa Corinna ad annunciare un miglioramento delle condizioni dell'ex pilota, caduto sugli sci a Meribel il 29 dicembre scorso e trasferito da poco al centro riabilitativo di Losanna: "Questo è un messaggio rivolto a tutti gli appassionati che sono stati al fianco di Schumi durante la sua carriera e lo hanno sostenuto anche lontano dalle piste. Ringrazio tutti voi per gli auguri e l'energia che trasmettete a Michael. I vostri messaggi spazzano via tutto il resto. Vi auguro il meglio".