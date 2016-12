Schumacher, nessun trasferimento: resta nel reparto intensivo di neurochirurgia

17:49 - No, non è stato spostato in alcun dipartimento di riabilitazione dell'Ospedale Universitario. La notizia (che abbiamo riportato, citando la fonte tedesca, anche noi) di un trasferimento di Schumacher dal reparto di terapia intensiva di neurochirurgia a quello riabilitativo, è falsa e lo possiamo scrivere con certezza. Michael continua a trovarsi al quinto piano dell'ospedale di Grenoble, dove è sempre stato da quel 29 dicembre.

La pericolosità del tam tam ha colpito ancora una volta, rendendo vera una notizia non verificata, esclusivamente perchè riportata da tutti i giornali del mondo. Non è così. Fonti molto vicine a Schumacher ci confessano che non c'è stato alcun trasferimento e che invece ci potrà essere molto presto, ma non all'interno dello stesso CHU, bensì in una clinica specializzata nella riabilitazione. Riabilitazione che "sarebbe un'ottima notizia" ci spiegano testualmente dalla cerchia ristretta, continuando a dichiararsi "confident", fiduciosi, e "fiduciosi per dei buoni motivi".



Questo è il quadro, colmo di speranza e di affetto di chi gli sta quotidianamente vicino, quadro che però potrebbe scontrarsi con la reale situazione clinica che non tiene conto dei sentimenti ma bada al concreto. Non c'è più motivo di rimanere nel reparto attuale, caratterizzato come sappiamo dal lavoro ad altissimo livello ma concentrato sull'emergenza e sul costante monitoraggio. Ciò che occorre ora è aumentare l'attenzione legata meramente al fisico, ai muscoli, che dopo quasi sei mesi sono inevitabilmente molto lontani da quello che erano. Rimaniamo ai movimenti delle dita, a quello delle pupille, ma rimaniamo anche all'incertezza sulla volontarietà degli stessi. L'amore, la speranza, la fiducia da una parte, l'imperscrutabilità, la mancanza di regole certe e, in un certo senso, l'impotenza della medicina dall'altra.